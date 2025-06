Shell verso l' acquisto di BP fusione da 300 miliardi ma la conchiglia smentisce | falso sono solo speculazioni

Negli ultimi giorni, le voci di una possibile fusione tra Shell e Bp hanno scosso il settore energetico, con rumors di un'acquisizione da 300 miliardi. Tuttavia, Shell ha prontamente smentito queste speculazioni, dichiarando che si tratta solo di fantasie di mercato. La società punta a rafforzare la sua performance attraverso disciplina e semplificazione, mantenendo salde le sue strategie senza lasciarsi travolgere dalle illusioni di Wall Street.

Shell (valore: 208 miliardi, debito netto di 38,8 mld) smentisce le indiscrezioni di Wall Street Journal in merito alle trattative per l'acquisizione del competitor Bp (valore: 80 mld, debito di 23, azioni in calo: -23%); obiettivo del leader petrolifero: performance, disciplina e semplificazione.