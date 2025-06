Shell-Bp, l’incognita sul “matrimonio” tra i due colossi britannici del petrolio.

Le voci di una possibile fusione tra Shell e BP continuano a far discutere nel mondo dell’energia. Dopo le prime smentite, si torna a parlare di un’operazione da oltre 70 miliardi di euro, una mossa che potrebbe rivoluzionare il settore petrolifero britannico. Ma sarà davvero tutto così certo? Restate con noi, perché la verità potrebbe svelarsi proprio dietro l’angolo.

Una smentita è una notizia data due volte? Forse, anche se nel caso del presunto affare per la scalata di Bp da parte di Shell si tratta nel breve periodo della garanzia di un rinvio. Due giorni fa il Wall Street Journal ha dato la notizia che Shell aveva intenzione di rilevare per circa 60 miliardi di sterline (oltre 70 miliardi di euro) la rivale, ex British Petroleum, creando a Londra un maxi-conglomerato del greggio e dell'energia verticalmente integrato capace di rivaleggiare a pieno titolo con i colossi pubblici e privati del settore. Shell ha però, per ora, negato esplicitamente l'affare e, secondo le regole di mercato britanniche, non potrà presentare un'offerta concreta prima dei prossimi sei mesi.