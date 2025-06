Sgarbi reportage dal mondo dei lupi

scintillante cornice delle Alpi, Marco Sgarbi ci invita a immergerci nel mondo enigmatico dei lupi. Con tre anni di scatti e passione, il suo reportage svela emozioni e segreti di queste creature affascinanti, attraversando un viaggio tra antiche atmosfere e sfide contemporanee. In questi giorni, nella quiete di un paesaggio che sembra fermo nel tempo, Sgarbi ci guida alla scoperta di un universo nascosto eppure così vicino.

"Uno sguardo profondo, quello del lupo, capace di riportarci indietro di millenni, quando uomini e predatori si contendevano le prede". Inizia così a raccontare la sua esperienza tra i lupi durata tre anni Marco Sgarbi, fotografo per passione, classe 1980, milanese di nascita ma con le radici ad Arzengio, il paese della madre, piccolo borgo del pontremolese, dove da bambino ha scoperto il legame con la natura. Proprio in questi giorni, nella canonica di Arzengio, è stata allestita una mostra fotografica, visitabile liberamente, frutto di un lungo lavoro sul campo. L’obiettivo di Sgarbi racconta il ritorno dei lupi nei boschi della Lunigiana, documentando, tramite le immagini, come la natura si stia riprendendo i propri spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgarbi, reportage dal mondo dei lupi

