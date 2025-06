Sfrattati senza preavviso oltre 1.800 lavoratori dell’agenzia governativa per la ricerca Usa.

Un’onda di incertezza investe il mondo della ricerca negli Stati Uniti: oltre 1.800 lavoratori della National Science Foundation sono stati sfrattati senza preavviso, nel cuore di Alexandria, per far spazio a funzionari governativi. Questa decisione segna un’intensa escalation nella “crociata” di Donald Trump contro la scienza, mettendo a rischio anni di progresso e innovazione. Quali conseguenze avrà questa strategia sul futuro della ricerca americana?

Prosegue la “crociata” di Donald Trump contro la scienza. Oltre 1.800 lavoratori dell’agenzia governativa per la ricerca, la National Science Foundation (Nsf), sono stati sfrattati senza preavviso dagli uffici della loro sede centrale ad Alexandria, in Virginia, per lasciare posto ai funzionari del Dipartimento per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano, secondo le nuove indicazioni della Casa Bianca. La stessa Nsf, così come la Nasa, ha cancellato la sua partecipazione a diversi congressi scientifici in ossequio alle nuove indicazioni governative come riporta il sito space.com. La Nasa, dopo aver rinunciato all’ultimo minuto al meeting dell’American Astronomical Society, ha anche annullato la Conferenza sulla ricerca e sviluppo della Stazione Spaziale Internazionale prevista per fine luglio a Seattle, e ha ritirato la sua partecipazione alla Conferenza sulle Scienze Lunari e Planetarie (Lpsc). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it