Sextula medievale tuffo indietro nel tempo

Se ti affascina l’epoca medievale e desideri vivere un’esperienza unica, non perdere la Sextula Medievale a Sestola! Questo evento straordinario trasforma il centro storico in un autentico villaggio del Medioevo, tra mercanti, giullari e sbandieratori, sotto l’imponente sguardo della Rocca. Due giornate di magia, storia e suggestioni ti aspettano per farti tuffare indietro nel tempo e rivivere le atmosfere di un’epoca affascinante e ricca di mistero.

Sestola si trasforma in un villaggio medievale durante questo fine settimana (28-29 giugno). Due giornate, domani e domenica, durante le quali il suo centro storico compirà un balzo a ritroso nel tempo per far rivivere l’atmosfera affascinante e ricca di suggestioni dell’età di mezzo, all’ombra della Rocca che dallo sperone roccioso, da secoli, fa da sentinella al paese. Le strade saranno animate da mercanti mentre dalle piazze si diffonderanno musica, canti e il vociare delle persone, tra contadini, artigiani e nobili. Un mondo che sembrerà uscito da un racconto epico. Ci saranno sbandieratori, arcieri, falconieri e si potrà assistere a spettacoli itineranti accompagnati da musica antica e da balli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sextula medievale, tuffo indietro nel tempo

