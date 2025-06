Settore giovanile la Roma blinda Bouaskar | firmato il primo contratto da professionista

protagonista nel mondo del calcio professionistico, consolidando il suo futuro con la Roma. Questa firma rappresenta un traguardo importante per il giovane portiere, che si prepara a scrivere nuove pagine di successo con i colori giallorossi. La societĂ ha dimostrato fiducia nel suo talento, puntando su di lui come elemento chiave del settore giovanile. Slim Bouaskar sigla il suo primo contratto da ...

Mancava solamente l’ufficialitĂ dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi per permettere alla Roma di blindare il talento di Slim Bouaskar. L’estremo difensore classe 2009 ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherĂ al club giallorosso fino al 2028. Il giovane talento capitolino non ha nascosto la propria emozione, pubblicando un bel messaggio su Instagram. Slim Bouaskar sigla il suo primo contratto da professionista Il portiere firma con il Club fino al 2028 #ASRoma pic.twitter.com0V34av8e4h — AS Roma (@OfficialASRoma) June 27, 2025 Questo il suo messaggio: “Da otto anni questa maglia per me significa orgoglio, emozione, tradizione, responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Sololaroma.it