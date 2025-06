Settecolli Viberti strappa il record italiano nei 50 rana a Martinenghi

Settecolli Viberti ha fatto la storia: con un incredibile 26"27 nei 50 rana a Martinenghi, stabilisce il nuovo record italiano e conquista il primato mondiale stagionale. Un risultato straordinario che anticipa l’emozione dei Giochi di Los Angeles 2028, confermando il talento italiano tra i più promettenti nel panorama internazionale del nuoto. Questo traguardo segna un passo importante verso nuove sfide e successi da regalare agli appassionati.

Il torinese nelle batterie di stamattina ha nuotato in 26"27: si tratta anche del primo tempo mondiale stagionale in una specialità che debutterà ai Giochi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settecolli, Viberti strappa il record italiano nei 50 rana a Martinenghi

