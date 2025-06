Settecolli | squillo Burdisso Curtis e Quadarella implacabili E Benny va… da Vasco

In un’atmosfera di pura adrenalina, i Campionati Italiani di nuoto regalano emozioni indimenticabili: settecolli, Squillo, Burdisso, Curtis e Quadarella si distinguono per prestazioni implacabili, mentre Benny va8230 da Vasco incanta il pubblico. Nel finale dei 200 farfalla, il Pavese sorprende tutti conquistando il pass per i Mondiali: “Avevo smesso, è la mia rinascita”. La sfida si infiamma, e il futuro si tinge di speranza e incognita.

Nei 200 farfalla il pavese firma una prestazione eccezionale e si prende il pass per i Mondiali: "Avevo smesso, è la mia rinascita". Nella finale dei 100 D'Ambrosio stupisce, mentre Miressi ora rischia grosso.

