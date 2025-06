Settecolli nuoto 2025 oggi | orari 27 giugno tv programma streaming

Oggi, venerdì 27 giugno, si apre ufficialmente la 61ª edizione del Trofeo Settecolli di nuoto al Foro Italico, un evento imperdibile che promette emozioni e record. Tra gare mozzafiato e qualificazioni ai Mondiali di Singapore, questa prima giornata mantiene alta la tensione. Restate con noi per scoprire orari, programmi TV e streaming, e vivere da vicino ogni attimo di questa spettacolare manifestazione. La sfida è appena iniziata!

Oggi, venerdì 27 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerà altri spunti dopo quanto accaduto nel primo giorno. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. Il riferimento in questo caso è ai 50 rana femminili e ai 100 stile libero maschili. Nella prima specialità Benedetta Pilato va a caccia di un crono all’altezza delle sue aspettative, ovvero sotto i 30?. 🔗 Leggi su Oasport.it