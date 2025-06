Settecolli nuoto 2025 oggi in tv | orari venerdì 27 giugno programma streaming

Vivi l’emozione del Trofeo Settecolli 2025, in programma oggi al Foro Italico, con la prima giornata di gare che promette risultati sorprendenti e qualificazioni importanti per i Mondiali di Singapore. Segui la diretta streaming e scopri tutti gli aggiornamenti in tempo reale: l’attesa è finita, e il nuoto italiano si prepara a scrivere nuove pagine di successo!

Oggi, venerdì 27 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerà altri spunti dopo quanto accaduto nel primo giorno. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. LA DIRETTA LIVE DEL SETTECOLLI DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.36 Il riferimento in questo caso è ai 50 rana femminili e ai 100 stile libero maschili. Nella prima specialità Benedetta Pilato va a caccia di un crono all’altezza delle sue aspettative, ovvero sotto i 30?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settecolli nuoto 2025 oggi in tv: orari venerdì 27 giugno, programma, streaming

Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina con grande entusiasmo, pronto a regalare uno spettacolo indimenticabile tra nuotatori italiani e stranieri.

