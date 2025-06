Sette giorni di afa torrida scatta l?allerta in Puglia | Precauzioni sul lavoro

Il caldo estremo si avvicina, e la Puglia si prepara ad affrontare sette giorni di afa intensa con temperature che sfiorano i 39°C, specialmente nel Tarantino e nel Foggiano. È fondamentale adottare precauzioni sul lavoro e nella vita quotidiana per proteggersi dal colpo di calore e dalla disidratazione. Restate informati e seguite i consigli delle autorità per vivere al meglio questa ondata di calore senza rischi.

Si preannunciano sette giorni di fuoco anche in Puglia, con temperature che toccheranno punte di 38-39 gradi, soprattutto nel Tarantino e nel Foggiano. Il weekend sarà caldo, ma non afoso: il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sette giorni di afa torrida, scatta l?allerta in Puglia: «Precauzioni sul lavoro»

