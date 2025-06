Sesto la protesta degli sportivi | Il bocciodromo Falck è indegno

Gli sportivi del bocciodromo Falck 232 scendono in piazza, denunciando le condizioni indegne dell’impianto che, da troppo tempo, compromette la passione e l’ospitalità. Cosimo Antonazzi e altri appassionati si impegnano da due anni per rivitalizzare questa struttura storica, ormai abbandonata. È ora di fare sentire la nostra voce e chiedere un reale impegno per un impianto degno di rappresentare la Lombardia e il nostro fair play.

"Il bocciodromo? È indegno sia per noi che per gli ospiti che portiamo da tutta la Lombardia". A lanciare questo j’accuse è Cosimo Antonazzi che, insieme ad altri appassionati, da due anni cerca di far rivivere l’impianto di via General Cantore. Un impianto che, dieci anni fa, fu difeso dalle associazioni di bocce. "Alla fine diamo atto al sindaco Roberto Di Stefano di aver mantenuto la struttura all’interno del centro sportivo Falck - premette Silvano Mordenti, storico atleta della Bocciofila Rondinella -. Tuttavia, dalla convenzione del 2020 a oggi l’Amministrazione si è totalmente disinteressata di quello che è e resta un bene pubblico, seppur dato in gestione a un operatore privato per trent’anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, la protesta degli sportivi: "Il bocciodromo Falck è indegno"

