Sesto Fiorentino dice stop a prodotti Israele in farmacie comunali sindaco Falchi | Tocca a noi fare la nostra parte

Sesto Fiorentino prende una posizione decisa contro i prodotti israeliani nelle farmacie comunali, in segno di solidarietà e rispetto. Il sindaco Lorenzo Falchi, sostenuto da Sinistra Italiana, ha annunciato lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci e cosmetici provenienti da aziende israeliane. È un gesto che invita tutti noi a riflettere sull'importanza di fare la nostra parte e sostenere scelte etiche e responsabili.

SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto Fiorentino, sindaco Lorenzo Falchi, componente segreteria nazionale di Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni, dice stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale israeliano in tutte le farmacie comunali. Lo ha deciso l ‘Azienda Farmacie e Servizi Spa, società controllata al 100% dal Comune di Sesto Fiorentino, in accordo col Comune guidato dal sindaco Falchi. Associazione Fiorentina Amici di Israele, con presidente Kishore Bombaci: “Ci troviamo di fronte a un atto di boicottaggio che riteniamo grave, pericoloso e sostanzialmente senza alcun senso”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino - farmacie - sindaco

Il 16 maggio a Sesto Fiorentino la presentazione del Quaderno della Fondazione Rosselli - Il 16 maggio, Sesto Fiorentino ospiterà la presentazione del Quaderno 2025 della Fondazione Rosselli, intitolato 'Toscana Regione d'Italia' (ed.

L’uomo che vedete nell’immagine si chiama Lorenzo Falchi, è il sindaco di Sesto Fiorentino. E quello che ha deciso di fare non è solo coraggioso: è un atto politico, morale, umano. A partire dal 1° luglio, nelle farmacie comunali della sua città, non saranno più Vai su Facebook

Translate postIl sindaco di Sesto Fiorentino ci tiene a non lasciare dubbi sulla geniale idea di boicottare i farmaci israeliani. Nessun dipendente delle farmacie comunali che voglia dichiararsi obiettore? Vai su X

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino; Sesto Fiorentino dice stop a prodotti Israele in farmacie comunali, sindaco Falchi: Tocca a noi fare la nostra parte; Le farmacie di Sesto Fiorentino boicottano i farmaci made in Israele.

Il Sindaco di Sesto mette lo stop ai farmaci israeliani - L’Associazione Fiorentina Amici di Israele chiede con forza al Comune di Sesto Fiorentino di revocare immediatamente la delibera e invita le istituzioni, i cittadini e le forze democratiche a non ... Si legge su nove.firenze.it

Sesto Fiorentino dice no ai prodotti israeliani. E’ il primo boicottaggio istituzionale in Italia - Nelle farmacie comunali non saranno più in vendita parafarmaci, creme, farmaci da banco, attrezzature che arrivano da Tel Aviv. Lo riporta repubblica.it