Servizi educativi Fp Cgil | Dall' amministrazione ancora nessuna risposta concreta

Nonostante le numerose sollecitazioni e la richiesta di dialogo, l'Amministrazione comunale di Ferrara sembra ancora latitare in risposte concrete riguardo alla gestione dei servizi educativi 0-6. La situazione desta preoccupazione tra famiglie e operatori, che attendono con urgenza segnali chiari e impegni tangibili.

"Ancora una volta, dall'Amministrazione comunale e dall'Assessora Scaramagli non è arrivata alcuna risposta concreta alle richieste avanzate dalla Fp Cgil in merito alla gestione futura dei Servizi Educativi 0-6.

