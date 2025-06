Serprino Festival Galzignano Terme brinda al territorio | tra colline cantine e un concerto corale

Il Serprino, vino simbolo dei Colli Euganei, diventa il filo conduttore di una giornata che promette di scoprire il volto autentico di questa affascinante terra, tra colline verdi, cantine storiche e suggestivi concerti corali. Sabato 28 giugno, Brinda al territorio con un evento unico, ricco di degustazioni, cultura e musica in piazza. Un’occasione imperdibile per vivere appieno l’essenza dei Colli Euganei e immergersi in un’esperienza indimenticabile.

Sabato 28 giugno un’intera giornata di eventi per scoprire il volto autentico dei Colli Euganei. In bici alla ricerca del Serprino, tra degustazioni, cultura e musica in piazza Dettagli Il Serprino, vino simbolo dei Colli Euganei, diventa il filo conduttore di una giornata che promette di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: serprino - festival - galzignano - terme

Aperitivo al Catajo per il Serprino Festival - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al Serprino Festival dei Colli Euganei! Sabato 28 giugno 2025, dalle 18.

GALZIGNANO TERME (PD): Serprino Festival, si brinda al territorio tra colline, cantine e un concerto corale; È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova; Colli Euganei in festa con il Serprino Festival.

Torna il Serprino festival, ecco dove andar a degustare il vino dei colli Euganei - Fino al 7 luglio torna Serprino Festival, la grande rassegna estiva dedicata all’autoctono, brioso e vulcanico vino frizzante dei Colli Euganei ... Secondo padovaoggi.it

È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova - La manifestazione continuerà poi fino al 15 luglio, con più di 20 eventi ospitati tra le cantine ... Da padovaoggi.it