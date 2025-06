Serie D Una petizione per riportare i titani allo stadio di Acquaviva

Cento firme per un sogno: riportare i Titani allo stadio di Acquaviva! Un gesto di passione che nasce dall’amore per il calcio e dalla volontà di sostenere la squadra del cuore. Dopo la decisione della Federcalcio sammarinese, i cittadini si sono uniti per chiedere a gran voce che il San Marino possa tornare a vivere il suo spirito sportivo nell’impianto di sempre. È il momento di fare sentire la nostra voce e credere nel calcio come valore condiviso.

Cento firme sotto a una petizione nella quale si chiede di fare tornare a giocare il San Marino allo stadio di Acquaviva. L’iniziativa è quella di un gruppo di cittadini del Titano e arriva dopo la delibera adottata dal Consiglio federale della Federcalcio sammarinese che nega alla società del presidente Montanari, prossima a una nuova stagione nel campionato di serie D, di poter utilizzare l’impianto per gli allenamenti settimanali e anche per le partite della domenica. Questo vale per il centro sportivo di Acquaviva, ma anche per gli altri presenti in Repubblica. Una delibera mal digerita da cento sammarinesi che hanno deciso di firmare la petizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Una petizione per riportare i titani allo stadio di Acquaviva

