Serie B i piani del Mantova Obiettivo Marras E come play idea Vaananen

Il Mantova si prepara con determinazione alla nuova avventura in Serie B, concentrandosi sui piani strategici e sulle innovazioni tattiche. Con l’obiettivo di consolidare la posizione e sorprendere, la società sta valutando nomi come Marras e idee come Vaananen, puntando a rafforzare il gruppo sotto la guida di mister Possanzini. In questi giorni intensi di preparazione, tutto è pronto per affrontare con entusiasmo le sfide stagionali e scrivere nuovi capitoli di successo.

Il Mantova conosce già il suo primo impegno ufficiale della nuova stagione: appuntamento sabato 16 agosto a Venezia per i trentaduesimi di Coppa Italia, in una gara a eliminazione diretta. Ma la società non ha ancora definito i dettagli del gruppo che verrà affidato a mister Davide Possanzini per cercare di consolidare il proprio posto nel campionato di Serie B. In tal senso questi sono giorni di intenso lavoro per il direttore tecnico Christian Botturi, che completerà la rosa nel segno della continuità. In effetti ci sarà ampio spazio per i biancorossi della scorsa stagione, anche se, per rendere competitiva la nuova formazione, sarà necessario effettuare alcuni inserimenti in ogni reparto.

