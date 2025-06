Serie A dimissioni immediate? L’incredibile indiscrezione può diventare realtà

Una notizia inaspettata scuote il mondo del calcio italiano: un top allenatore potrebbe lasciare il suo ruolo prima ancora dell’inizio della stagione, scatenando un effetto domino che potrebbe cambiare le sorti della Serie A. L’indiscrezione, ancora tutta da confermare, sta creando fermento tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno le conseguenze di questa possibile decisione? La risposta a questa domanda potrebbe ridisegnare il volto del campionato 2025-26.

Il campionato italiano potrebbe subire uno scossone importante, con un top allenatore che potrebbe già dare le dimissioni prima ancora dell’inizio della stagione (SerieANews.com) Mancano meno di due mesi all’inizio della prossima Serie A, eppure il campionato 2025-26 rischia di subire uno scossone prima ancora della sua partenza. Con il calciomercato alle porte, sono numerosi i rumors che si stanno susseguendo, ma questa volta il protagonista è un allenatore. In queste ore starebbe crescendo sempre più l’ipotesi di dimissioni anticipate. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Serie A, dimissioni immediate? L’incredibile indiscrezione può diventare realtà

In questa notizia si parla di: dimissioni - serie - immediate - incredibile

Serie A, terremoto in panchina: arrivano le dimissioni improvvise - La Serie A è scossa da un'improvvisa crisi in panchina, con dimissioni inaspettate che hanno colto di sorpresa club e tifosi.

CLAMOROSO ITALIA: SPALLETTI PRONTO A DIMETTERSI! Scossone incredibile che potrebbe arrivare già nei prossimi minuti: il commissario tecnico della Nazionale Italiana sarebbe pronto a lasciare il suo incarico addirittura prima della partita contro la Vai su Facebook

Serie A, dimissioni immediate? L’incredibile indiscrezione può diventare realtà; Fiorentina, Palladino si è dimesso: l’incredibile decisione del tecnico; Treni e disservizi, nasce il comitato pendolari. “Basta ritardi e Lucente si dimetta”.

Dimissioni immediate in Serie A, si attende l’ok del club - Dimissioni immediate da parte del tecnico pronto a lasciare la panchina di Serie A: si attende soltanto l’ok della società La sconfitta di ieri al Franchi contro la Fiorentina ha fatto ... Da calciomercato.it

Dimissioni immediate: lascia la Serie A prima del via - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Riporta calciomercato.it