Sergio Rubini | Da pugliese Napoli per me è la capitale del Regno

…rappresentava, dalla musica alle tradizioni, dai colori vivaci alle voci che riecheggiavano nelle sue strade. Per un pugliese come me, Napoli non è solo una città, ma un simbolo di identità, passione e storia condivisa. È il cuore pulsante del Sud, capace di suscitare emozioni profonde e di ricordarci quanto sia potente il legame tra terra, cultura e memoria. Per me, Napoli resta, e sempre resterà, la capitale del regno del Sud.

"Io sono nato in Puglia, e da meridionale ho sempre visto Napoli come la capitale del Regno. Napoli è tradizione, è storia, è lingua scritta. Dove non esiste una lingua scritta, non esiste una storia. Per me, da bambino, Napoli era un faro: la guardavo con rispetto assoluto. Amavo tutto ciò che.

