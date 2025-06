Serena omaggia tutte le donne | ’Eva e le altre’

Serena omaggia tutte le donne, da Eva nel Paradiso terrestre alle protagoniste di oggi, celebrando la forza e la bellezza di ciascuna di noi. La sua mostra a Palazzo Binelli, premiata dalla Fidapa, è un tributo sentito che incanta e ispira. Un omaggio che va oltre l’arte, un messaggio di riconoscenza e di emozione condivisa: perché ognuna di noi ha una storia da raccontare e un valore inestimabile.

Ci sono Eva nel Paradiso terrestre e, a partire da lei, tutte le donne, "un omaggio a noi tutte" dice Serena Pruno (nella foto), protagonista della mostra a Palazzo Binelli fino a domani, omaggiata dal premio Fidapa, consegnato dalla presidente Alessandra Battistini e introdotto da Anna Maria Marri storica dell’arte. Ci sono molte Serena, Serena al posto di Venere con Amore e Adone, con la figlia Valentina piccola, tragicamente scomparsa a 26 anni nel disastro aereo di Linate: in tutto 18 opere di cui tre molto grandi e altre molto piccole, a riprova dell’abilità espressiva dell’artista, capace di passare da vari registri come ha dimostrato con i magnifici trompe l’oeil in abitazioni private e murales a Iesolo o nella hall della Tecnel a Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serena omaggia tutte le donne: ’Eva e le altre’

