Sequestrati 38mila kg di frutta e verdura a Catania maxi multa e che fine farà tutto il cibo non tracciabile

Una grande operazione della Polizia di Stato a Catania ha portato al sequestro di oltre 38.000 kg di frutta e verdura non tracciabile, evidenziando l’importanza della sicurezza alimentare. Con una maxi multa di 9.000 euro, si apre il dibattito su cosa succederà a tutto questo cibo: verrà smaltito o potrà essere recuperato? La risposta rivela molto sulle norme di tutela dei consumatori e sulla lotta contro il mercato illegale.

Sequestrati beni per 3 milioni a esponente clan mafioso di Catania - A Catania, la polizia ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro a un esponente del clan mafioso Cappello.

