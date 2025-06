sequestrate 2 tonnellate di tonno rosso pescato illegalmente al largo di acireale

Un'operazione tempestiva della Guardia Costiera di Catania ha messo fine alla pesca illegale di 2 tonnellate di tonno rosso al largo di Acireale, dimostrando ancora una volta l'impegno nella tutela delle risorse marine. Con sanzioni superiori agli 8.000 euro, questa azione evidenzia l'importanza di mantenere un ecosistema equilibrato e sostenibile. Per rimanere aggiornato sulle notizie ambientali più importanti, abbonati a DayItalianeNews e scopri come proteggere il nostro mare.

Intervento della Guardia Costiera: scattano sanzioni per oltre 8.000 euro. Catania, 27 giugno 2025 – Una vasta operazione condotta dalla Capitaneria di Porto di Catania ha portato al sequestro di circa 2.000 kg di tonno rosso pescato illegalmente nelle acque al largo di Acireale. L'intervento si è svolto nella notte durante attività mirate al contrasto della pesca di frodo e alla tutela delle specie ittiche protette. Fermato un peschereccio: pescato oltre le quote consentite. La motovedetta CP 606 ha individuato un motopesca sospetto in mare aperto, scortandolo successivamente al porto di Pozzillo.