Sequestrata società di autonoleggio nel Beneventano | non comunicava i nomi dei clienti

Nel cuore del Beneventano, una società di autonoleggio si trova al centro di un’indagine sorprendente: il titolare avrebbe omesso di comunicare i nomi dei clienti, violando le norme fondamentali per la trasparenza contrattuale. Questa scoperta rischia di mettere in discussione l’intera operatività dell’azienda e di aprire un capitolo sulla legalità nel settore. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha già suscitato grande clamore.

Indagato il titolare di una società di autonoleggio nel Beneventano: l'uomo non inseriva sul portale i nominativi dei clienti, non rispettando le norme previste alla stipula dei contratti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

società - autonoleggio - beneventano - clienti

Benevento, sequestrata società di autonoleggio - Nel cuore di Benevento, un’operazione incisiva delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di una società di autonoleggio sospettata di attività illecite.

