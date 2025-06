Senza cintura che figuraccia! Il politico italiano beccato così | è polemica

Un semplice gesto come non indossare la cintura di sicurezza durante un viaggio può innescare una vera e propria tempesta politica. L’immagine di Matteo Ricci, eurodeputato del PD, senza cintura in auto, ha scatenato polemiche e critiche, dimostrando quanto ogni dettaglio possa influenzare la percezione pubblica. In campagna elettorale, la chiarezza e l’esempio sono tutto: un errore che rischia di compromettere anni di credibilità. Ma come reagirà Ricci a questa figuraccia?

Un’immagine vale più di mille parole, soprattutto in campagna elettorale, quando ogni gesto dei candidati è passato al setaccio. E se l’immagine in questione immortala un rappresentante delle istituzioni senza cintura di sicurezza in auto, lo scivolone è inevitabile. Protagonista della vicenda è Matteo Ricci, eurodeputato del Partito democratico, già sindaco di Pesaro e volto noto della sinistra marchigiana. Stavolta, però, non è stato il contenuto politico dell’intervista a far discutere, ma la forma, e più precisamente la mancanza di un gesto di responsabilità stradale. Leggi anche: Codice della strada, il dietrofront di Salvini: “Un bicchiere di vino fa bene” La gaffe in diretta: un’intervista viaggiando in auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Senza cintura, che figuraccia!”. Il politico italiano beccato così: è polemica

