Sentiero antiviolenza il 1 luglio a Benevento quinta e ultima tappa della campagna della Consulta regionale femminile

Il Sentiero Antiviolenza, un percorso di sensibilizzazione e impegno contro la violenza sulle donne, conclude il suo viaggio a Benevento il 1° luglio. Un appuntamento importante presso Palazzo Paolo V, che vede la partecipazione di istituzioni e cittadini uniti nella lotta per un futuro più sicuro e rispettoso. È il momento di fare sentire la nostra voce e rafforzare la solidarietà: insieme possiamo fare la differenza.

Si terrà a Benevento il 1 luglio, alle ore 10.30, presso Palazzo Paolo V, la quinta e ultima tappa del Sentiero Antiviolenza promosso dalla Consulta regionale per la condizione della donna, con il Patrocinio dell'Assessorato alle politiche sociali della Regione Campania e del Consiglio regionale. "Ringraziamo le Assessore del Comune di Benevento, Carmen Coppola e Antonella Tartaglia Polcini, e la Presidente della Consulta delle donne di Benevento, Angela De Nisco, per averci accolte e per aver aderito all'iniziativa – dichiarano la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, e la componente responsabile della campagna, Raffaella Ruocco.

