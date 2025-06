Senatori democratici scettici sull' Iran non c' è un piano

I senatori democratici sono rimasti delusi dal briefing riservato sui recenti bombardamenti all’Iran, criticando la mancanza di trasparenza e risposte chiare. Mentre i loro colleghi repubblicani si sono detti soddisfatti, i democratici si sono allontanati senza certezze, sollevando dubbi sul ruolo e le intenzioni dell’amministrazione Trump. La mancata partecipazione di Tulsi Gabbard ha alimentato ulteriori sospetti, sottolineando le tensioni politiche e la crescente sfiducia nel processo decisionale.

I senatori democratici sono rimasti delusi dal briefing riservato dell'amministrazione Trump sui bombardamenti all'Iran. Mentre i loro colleghi repubblicani si sono detti soddisfatti dalle informazioni ricevute, i democratici hanno riferito di aver lasciato l'incontro senza ricevere risposte alle loro domande. Scetticismo ha sollevato anche l'assenza della direttrice dell'intelligence Tulsi Gabbard, esclusa dalla Casa Bianca dal briefing. "Quello che è chiaro è che non c'è una strategia coerente, non c'è un piano. Cosa stanno facendo?", ha detto Chuck Schumer, il leader dei democratici in Senato.

