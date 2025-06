Senato Bilotti M5s rilancia la lotta ai combattimenti tra cani | Servono fondi non parole

Il Senato si accende di nuovo in difesa dei nostri amici a quattro zampe con il Movimento 5 Stelle che rimette al centro della scena la lotta contro i combattimenti tra cani. Con una dichiarazione forte, la senatrice Bilotti sottolinea come chi sfrutta gli animali per il divertimento crudele sia un nemico dell’umanità stessa. Per garantire un futuro più sicuro e compassionevole, servono fondi concreti, non solo parole.

"Chi costringe un cane a combattere non è solo un criminale, ma un nemico della nostra umanità". Con queste parole la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti ha aperto ieri a Palazzo Madama la conferenza stampa di presentazione del progetto Io non combatto, iniziativa promossa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

