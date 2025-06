Senago delitto senza premeditazione La Procura generale valuta il ricorso

Nel cuore di Senago, il caso di Alessandro Impagnatiello continua a scuotere l’opinione pubblica: la Procura generale attende con attenzione le motivazioni della sentenza d’appello, che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Con un processo ancora aperto e molte incognite, si avvicina il momento di una decisione cruciale: impugnare o no il verdetto in Cassazione. Tutto sarà deciso dopo la lettura delle motivazioni, prevista entro il 15 settembre.

La Procura generale attende di leggere le motivazioni, che saranno depositate entro il 15 settembre, della sentenza del processo d’appello a carico di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo anche in secondo grado per l’ omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza. Soltanto dopo aver letto le motivazioni la Procura generale valuterà e deciderà se impugnare il verdetto in Cassazione. Nonostante sia stata confermata la pena massima per l’ex barman, i giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno, infatti, escluso l’aggravante della premeditazione, riconoscendo soltanto quelle del rapporto di convivenza e della crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, delitto senza premeditazione. La Procura generale valuta il ricorso

