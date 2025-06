Semi-Soeter | un’improbabile commedia sulle difficoltà dell’essere genitori – Recensione

In un mondo dove le scelte di vita sembrano tracciare percorsi definiti, "Semi-Soeter" ci trascina nei dilemmi di Jaci e JP, una coppia che, con coraggio e ironia, decide di rinunciare alla maternità per preservare i propri sogni. Ma il destino ha in serbo sorprese sorprendenti, portandoli a confrontarsi con le proprie convinzioni e le sfide dell’essere genitori. Scoprite come questa improbabile commedia svela, tra risate e riflessioni, le complessità di scegliere se seguire il cuore o la ragione.

Jaci e JP sono una coppia felicemente sposata che di comune accordo hanno deciso di non avere figli. La presenza di un bebè potrebbe infatti intralciare le rispettive carriere professionali e inoltre, trovandosi spesso a fare da babysitter a figli di amici, non si sentono pronti per quel ruolo così difficile. Peccato che la sceneggiatura di Semi-Soeter abbia in mente per loro ben altri programmi. Per via di una nuova proposta di lavoro si ritroveranno infatti a dover fingere di essere i genitori di un neonato. Quello che inizia come un semplice favore, ovvero badare al nipotino di Jaci, si trasforma in una situazione tragicomica quando lei e JP si spacciano come mamma e papà del piccolo, durante una presentazione per un'importante marca di prodotti per bambini che potrebbe fruttare loro un importante traguardo lavorativo.

