Sembra una città immaginaria invece esiste davvero | Jeff Bezos innamorato di Venezia

Venezia, la città dei sogni, si prepara a un evento senza precedenti: le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra l’incanto dei canali e l’atmosfera magica, il loro sì segna una nuova pagina nella storia della città e del mondo dello spettacolo. Mentre i preparativi raggiungono il culmine, il fascino di questa cerimonia esclusiva cattura l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme come questa unione sta facendo parlare di sé...

Oggi, venerdì 27 giugno, ci sarà la tanto attesa cerimonia nuziale tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra proteste e contestazioni, procede spedito il programma delle ‘nozze dell’anno’. Un evento blindassimo, con il proprietario di Amazon e la futura moglie che hanno scelto Venezia per il loro fatidico Sì. Intanto, i due sono stati immortalati mentre si spostavano tra i canali della città lagunare, sorridenti e felici. Vestito scuro, camicia bianca e occhiali da sole per Jeff Bezos, vestito a fiori per Lauren Sanchez. Intercettati dall’ Huff Post, il miliardario ha anche risposto a un paio di domande sul perché abbia scelto proprio Venezia: “Guarda tutto questo, è una città meravigliosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it