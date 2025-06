Selvaggia Lucarelli alla presentazione dei Palinsesti Rai | Dobbiamo essere sentinelle | Esclusiva

Durante la presentazione dei palinsesti Rai del 27 giugno 2025, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il ruolo cruciale del giornalismo come sentinella della verità. La sua visione mette in luce l’importanza di un’informazione responsabile, vigilante contro fake news e inganni. Chi lavora nel settore ha il dovere di mantenere alta l’etica, tutelando non solo il pubblico, ma anche i colleghi. Ecco come dovrebbero essere trattati i casi di cronaca secondo…

Abbiamo intervistato Selvaggia Lucarelli durante la presentazione dei Palinsesti Rai di oggi, 27 giugno 2025. La giornalista, scrittrice, opinionista e giudice di Ballando con le Stelle ha sottolineato l’importanza del lavoro giornalistico. Come dovrebbe comportarsi chi lavora nel campo della comunicazione? Come una sentinella, anche dei propri colleghi. Occorre evitare le fake news. Ecco come dovrebbero essere trattati i casi di cronaca secondo la Lucarelli e come funziona oggi la televisione. Selvaggia Lucarelli: l’intervista in esclusiva. Cosa ne pensi del mondo del giornalismo oggi e dei giornalisti che seguono la cronaca nera nei programmi tv o sui media? I giornalisti non filtrano più nulla, anzi, si nutrono delle fake news che molto spesso arrivano dal popolino che segue questi casi come se fossero una fiction. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli alla presentazione dei Palinsesti Rai: “Dobbiamo essere sentinelle” | Esclusiva

