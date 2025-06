Selena Gomez tornerà ne I maghi di Waverly come guest star nella seconda stagione

Selena Gomez tornerà a incantare il pubblico come guest star nella seconda stagione di “I maghi di Waverly”, la serie spin-off di successo di Disney Channel. Non solo interpreterà nuovamente Alex Russo, ma sarà anche produttrice esecutiva, confermando il suo coinvolgimento personale e professionale nel progetto. La sua presenza promette di aggiungere magia e fascino alla narrazione, rendendo questa stagione imperdibile per i fan di ieri e di oggi.

Selena Gomez riprenderà il ruolo di Alex Russo nella seconda stagione di " I maghi di Waverly ". Selena Gomez è produttrice esecutiva della serie, spin-off de "I maghi di Waverly", la sitcom di Disney Channel andata in onda per quattro stagioni dal 2007 al 2012 e che ha lanciato la sua carriera. "I maghi di Waverly" ha debuttato nell'ottobre dello scorso anno, con Selena Gomez presente in due dei 21 episodi della prima stagione. Nella serie originale, Alex Russo, interpretata da Gomez, era una giovane maga che si addestrava nella magia insieme ai suoi due fratelli, consapevole che solo uno di loro avrebbe potuto mantenere i propri poteri una volta raggiunta l'età adulta.

