Selena Gomez torna come guest star nella seconda stagione de I Maghi di Waverly Place

Grande notizia per i fan: Selena Gomez torna a vestire i panni di Alex Russo nella seconda stagione di Wizards Beyond Waverly Place, il sequel di I Maghi di Waverly Place. La star ha recentemente annunciato ufficialmente il suo ritorno, facendo impazzire gli ammiratori di sempre. Un'anticipazione che promette emozioni e magia: non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura!

L'attrice riprenderà il ruolo di Alex Russo nella seconda stagione di Wizards Beyond Waverly Place, la serie sequel di Disney Channel. I fan di I Maghi di Waverly Place possono finalmente esultare: Selena Gomez tornerà a interpretare Alex Russo nella seconda stagione di Wizards Beyond Waverly Place, il sequel della storica serie Disney Channel. La foto di Selena Gomez che ha fatto impazzire i fan L'attrice ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione come guest star con una storia pubblicata sui social, nel quale si mostra seduta sull'iconico set con una bacchetta in mano, accompagnando l'immagine con la frase: "Mi sembra giusto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Selena Gomez torna come guest star nella seconda stagione de I Maghi di Waverly Place

