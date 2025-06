Sei mesi senza social scrollavo 12 ore al giorno ora sono libera come una giovane content creator ha spezzato la dipendenza da TikTok e Instagram che le stava rovinando la vita

Sei mesi senza social, scrollavo 12 ore al giorno, ora sono libera. Come una giovane content creator milanese ha spezzato la dipendenza digitale che le stava rovinando la vita, riscoprendo il vero significato di libertà e benessere. La sua storia, condivisa con coraggio, rappresenta un esempio di rinascita per milioni di giovani intrappolati nel loop infinito dei social media. Scopri come ha ritrovato se stessa e reinventato il suo rapporto con il digitale.

Giulia non è il suo vero nome, ma la sua storia è reale come quella di milioni di giovani intrappolati nel loop infinito dei social media. A 25 anni, la content creator milanese ha vissuto sulla propria pelle gli effetti devastanti di una dipendenza digitale che le consumava fino a 12-13 ore al giorno di screen time. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: social - giorno - mesi - scrollavo

Papa Leone XIV conquista i social: 10 milioni di follower in un solo giorno - Papa Leone XIV conquista i social in modo straordinario, raggiungendo 10 milioni di follower in un solo giorno.

Sei mesi senza social, scrollavo 12 ore al giorno, ora sono libera, come una giovane content creator ha spezzato la dipendenza da TikTok e Instagram che le stava rovinando la vita; Dolce&Gabbana sbulacca sui social con la Liguria! [VIDEO].