Sei mesi in più di sanzioni Ue alla Russia Ma l’intesa sul nuovo pacchetto si allontana

Sei mesi di sanzioni UE alla Russia e ancora nessun accordo sul nuovo pacchetto. Il 26 giugno, l’Unione Europea ha deciso di prolungare le misure economiche, ma le tensioni tra le parti sembrano allontanare ulteriormente un’intesa definitiva. Durante una conferenza stampa congiunta, i leader europei hanno ribadito l’impegno, lasciando aperta la questione su come evolverà questa complessa situazione nei prossimi mesi.

Il 26 giugno l’Unione europea ha raggiunto un accordo per estendere di altri sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia. L’annuncio è stato dato dal primo ministro polacco Donald Tusk, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. “Abbiamo deciso di prorogare le attuali sanzioni contro la Russia per altri sei mesi”, ha dichiarato Tusk, sottolineando che resta ancora da approvare il nuovo pacchetto di misure, il diciottesimo dall’inizio del conflitto su vasta scala. Come da prassi, l’Ue rinnova le sue sanzioni settoriali contro Mosca ogni sei mesi, in gennaio e luglio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sei mesi in più di sanzioni Ue alla Russia. Ma l’intesa sul nuovo pacchetto si allontana

In questa notizia si parla di: mesi - sanzioni - russia - pacchetto

Affitti brevi, le sanzioni. Mille multe in quattro mesi. Stangata al ’paperone’ - L'aumento delle sanzioni sugli affitti brevi sta colpendo duramente i trasgressori, con mille multe in soli quattro mesi.

L’Unione Europea prepara il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, focus sui ricavi energetici Nella dichiarazione rilasciata il 2 giugno, la Commissione europea ha comunicato di stare preparando il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, focalizzato s Vai su Facebook

UE, sulle nuove sanzioni alla Russia c’è il veto di Fico; Via libera UE a proroga sanzioni Russia sino al 31 gennaio 2026; Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto.

Ucraina, Ue rinnova sanzioni Russia. Ma non c'è accordo su 18esimo pacchetto - I rappresentanti degli Stati membri dell' Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la Russia per la guerra in Ucraina, concordato la notte scorsa al termine del Consiglio ... Si legge su msn.com

Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto - Fonti diplomatiche riferiscono che i 27 rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la ... ecovicentino.it scrive