Non perdere l’appuntamento di oggi con Segreti di famiglia, la coinvolgente soap turca che tiene tutti col fiato sospeso. Venerdì 27 giugno, scopri cosa succede nell’episodio 13, disponibile in streaming su Mediaset. Tolga svela nuovi segreti e si apre un mondo di misteri legati alla famiglia Ocak. Rivedi la puntata e lasciati conquistare da un intreccio ricco di emozioni e colpi di scena!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Tolga consegna a Ilgaz ed Eren l’indirizzo dove trovare il parente della famiglia Ocak. L’uomo, interrogato, ammette l’esistenza di un quarto nipote che vive in America. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 13 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 27 giugno in streaming | Video Mediaset

