Secondo quanto riportato da The Sun l' ex calciatore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema al polso relativo a una frattura risalente a 22 anni fa

L’ex calciatore David Beckham torna sotto i ferri per un intervento al polso, risvegliando l’attenzione dei fan. La sua recente foto in ospedale condivisa da Victoria ha suscitato preoccupazione, ma anche affetto e solidarietà. Questa vicenda ci ricorda come anche le star più forti affrontino sfide personali con coraggio. Presto tornerà in forma, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e determinazione.

D avid Beckham ha recentemente fatto preoccupare i fan per una foto condivisa dalla moglie Victoria su Instagram, che lo ritrae in un letto d’ospedale con il braccio fasciato. «Guarisci presto, papino», ha scritto l’ex Spice Girl, accompagnando l’immagine con un braccialetto che riporta la stessa dedica, realizzato insieme ai figli. David Beckham, la festa per i 50 anni (in anticipo). E Victoria lo celebra così X Leggi anche › David Beckham compie 50 anni. I segreti beauty del sex symbol David Beckham in ospedale: che cosa è successo. Secondo quanto riportato da The Sun, l’ex capitano dell’Inghilterra, oggi 50enne, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema al polso relativo a una frattura risalente a 22 anni fa, avvenuta durante un’amichevole contro il Sudafrica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Secondo quanto riportato da The Sun, l'ex calciatore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema al polso relativo a una frattura risalente a 22 anni fa

In questa notizia si parla di: secondo - riportato - calciatore - sottoposto

David Beckham in ospedale, il post di Victoria: «Guarisci presto»; Terribile scontro con il palo, grave attaccante della Premier League: è in coma; La morte di Astori. ??????Il medico si difende: “Nessun atto falsificato”.

Infortunio Patric, Lazio infastidita dalla diffusione della notizia - MSN - Il calciatore, tramite un post social, ha annunciato l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto con i relativi tempi di recupero. Da msn.com

Verona, lesione di secondo grado per Vieira - Tuttosport - Il Verona, attraverso un comunicato affidato al proprio sito web, ha annunciato che "dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ... Secondo tuttosport.com