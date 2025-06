Secondo diversi studi una postura corretta - power pose - può aumentare l' autostima ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisico

Secondo numerosi studi, adottare una "power pose" — posture aperte e decise — può davvero trasformare il nostro stato d'animo, aumentando l'autostima, riducendo lo stress e migliorando il benessere psicofisico. Partendo dai piedi, il modo in cui ci posizioniamo influenza tutta la nostra postura e, di conseguenza, anche come percepiamo noi stessi e affrontiamo le sfide quotidiane, aprendo la strada a una vita più sicura e positiva.

L e power poses — posture aperte, decise, con petto in fuori, spalle dritte e piedi ben piantati a terra — non sono solo una questione di presenza scenica. Secondo diverse ricerche, queste posture influenzano davvero come ci sentiamo dentro: rafforzano l’autostima, migliorano l’umore e aiutano a gestire lo stress. Partendo dai piedi, infatti, il modo in cui posizioniamo il nostro corpo influisce su tutta la nostra postura e, di conseguenza, sull’atteggiamento che mostriamo al mondo. La postura si migliora così. guarda le foto Cos’è una power pose?. Il concetto di power pose è diventato popolare grazie alla psicologa americana Amy Cuddy, che nel 2012 ha presentato uno dei TED talk più visti di sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Secondo diversi studi una postura corretta - power pose - può aumentare l'autostima, ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisico

Power pose: come una postura corretta aumenterebbe l’autostima.

