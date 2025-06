Secondino a nessuno | sul reato di tortura Salvini pensa solo al consenso

Secondino a nessuno sul reato di tortura: Salvini pensa solo al consenso. La legge, introdotta nel 2017, ha incontrato molte resistenze, soprattutto nella destra italiana, che la considera un ostacolo alla propria agenda. E mentre Salvini si occupa di tutto, dai treni alla sicurezza, il suo intervento su questo tema rivela ancora una volta come le priorità siano spesso dettate dall’interesse politico piuttosto che dalla giustizia. Durante un convegno sulla sicurezza, officiato si suppone in quanto leader della Lega, Salvini ha detto che...

Il reato di tortura, introdotto nel nostro Paese con molto ritardo (esiste soltanto dal 2017), non piace storicamente alla destra italiana. Soprattutto non piace a Matteo Salvini, che da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si occupa di qualsiasi cosa, dalla giustizia alla sicurezza, ma non di ciò che lo riguarda. Chessò, i treni? Durante un convegno sulla sicurezza, officiato si suppone in quanto leader della Lega, Salvini ha detto che il reato di tortura andrebbe modificato. E perché mai, ci si chiederà : perché «la polizia penitenziaria è poco presente su giornali e quando c’è viene attaccata perché ‘aguzzini e torturatori’». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Secondino a nessuno: sul reato di tortura Salvini pensa solo al consenso

In questa notizia si parla di: reato - tortura - salvini - secondino

Violenze a Marassi, oggi il pm sente la vittima. E spunta l'ipotesi del reato di tortura - Oggi a Marassi si accendono i riflettori su un episodio inquietante: il PM ascolta la vittima di violenze, mentre emerge l’ipotesi di reato di tortura.

Translate postA turno sia salvini sia meloni che lo scrisse in un tweet poi cancellato si spera per vergogna chiedono l'abolizione del reato di tortura: un pannicello tiepido messo su per accontentare l'Europa perché, secondo entrambi, sarebbe d'intralcio al lav Vai su X

"Rivedere, circoscrivere e precisare" il reato di tortura. Con queste parole il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini rilancia l’ipotesi di cambiare una legge che in Italia è arrivata solo nel 2017: https://fanpa.ge/ERIUp Vai su Facebook

Salvini: 'Serve circoscrivere il reato di tortura'. Cucchi: 'Non lo permetteremo'; Secondino a nessuno: sul reato di tortura Salvini pensa solo al consenso; «Riscrivere il reato di tortura». L’opa di Salvini sulla Pol Pen.

Salvini: 'Serve circoscrivere il reato di tortura'. Cucchi: 'Non lo permetteremo' - La senatrice Avs: 'Fa solo propaganda, si occupi di trasporti' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Salvini: circoscrivere il reato di tortura. Cucchi: non lo permetteremo - Per il leader della Lega la modifica è necessaria per tutelare gli agenti della polizia penitenziaria che «non sono potenziali delinquenti o torturatori e svolgono il lavoro in condizioni complicatiss ... Da ilsole24ore.com