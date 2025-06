Sebastien Guigues nominato nuovo direttore generale della marca Renault in Italia

Renault Italia si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con l’arrivo di Sébastien Guigues, nome di spicco nel settore automotive. Con 24 anni di esperienza, tra cui 20 nel Gruppo Volkswagen, Guigues porta una visione innovativa e una leadership consolidata. A partire dal 1° luglio 2025, guiderà la marca Renault in Italia, promettendo un futuro ricco di sfide e opportunità. La missione? Rinnovare il rapporto con i clienti e rafforzare il posizionamento del brand nel mercato italiano.

A partire dal 1° luglio 2025, Sébastien Guigues, attuale Direttore Generale Renault in Spagna, sarà nominato Direttore Generale della Marca Renault in Italia e Direttore Paese Renault Group Italia. Sébastien Guigues vanta 24 anni di esperienza nell'industria automotive, di cui 20 nel Gruppo Volkswagen (Volkswagen, Seat e Cupra).

