Sebastiano Esposito Inter è corsa a tre per l’attaccante | il punto sul futuro del centravanti nerazzurro

Sebastiano Esposito, talento nerazzurro, si trova al centro di una vera e propria corsa a tre in Serie A, mentre si sta distinguendo negli Stati Uniti con l'Inter di Chivu al Mondiale per Club. Il suo futuro rimane avvolto nel mistero, tra possibili trasferimenti e nuovi progetti. La sua crescita e le scelte che prenderà nei prossimi mesi potrebbero segnare la svolta della sua carriera, aprendo nuovi orizzonti nel calcio italiano ed europeo.

Sebastiano Esposito Inter, è corsa a tre in Serie A per l’attaccante nerazzurro: le ultime. Sebastiano Esposito è al centro di una corsa a tre in Serie A, mentre si trova attualmente negli Stati Uniti con l’ Inter di Cristian Chivu per partecipare al Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il futuro del giovane attaccante è incerto, con diverse opzioni che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. Dopo un’ottima stagione in prestito all’Empoli, dove ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 37 presenze, Esposito è tornato all’Inter, ma la sua permanenza in nerazzurro non è garantita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, è corsa a tre per l’attaccante: il punto sul futuro del centravanti nerazzurro

In questa notizia si parla di: esposito - corsa - sebastiano - inter

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Pio Esposito! Un altro club di Serie A si aggiunge alla corsa - Calciomercato in fermento: Francesco Pio Esposito, talentuoso attaccante classe 2005, è l'obiettivo di tanti club di Serie A, tra cui Bologna e Napoli.

Translate postIl Como entra nella corsa per Sebastiano #Esposito: l'attaccante dell'Inter ritenuto idoneo per #Fabregas Vai su X

È il momento di Pio Esposito, ma anche Sebastiano si affaccia ad un'altra stagione in Serie A, seppur con ogni probabilità non con la maglia dell'Inter Nel frattempo i due esultano per il goal del più giovane e rendono orgoglioso Salvatore, centrocampista Vai su Facebook

Seba Esposito, non c’è solo la Fiorentina che insiste: è corsa a tre in Serie A. La formula…; Repubblica: Fiorentina forte su Sebastiano Esposito: i viola lo vorrebbero in prestito con diritto; Mario Giuffredi su Pio Esposito: L'Inter ci crede e non lo vende per niente.

Repubblica: “Fiorentina forte su Sebastiano Esposito: i viola lo vorrebbero in prestito con diritto” - È corsa a tre in Serie A per Sebastiano Esposito, attualmente impegnato negli Stati Uniti con l’Inter di Cristian Chivu. Da msn.com

Pedullà – Inter, Sebastiano Esposito in partenza. Ci lavora la Fiorentina - Il giornalista esperto di mercato parla del futuro di Sebastiano Esposito che dopo l'esperienza all'Empoli è al Mondiale per Club con l'Inter ... Secondo fcinter1908.it