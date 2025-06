Seamus Coleman firma l’estensione con Everton che porta il difensore a 17 anni con Toffees

Seamus Coleman rinnova il suo impegno con l'Everton, prolungando la sua straordinaria carriera a Goodison Park. Dopo 14 anni di fedeltà e successi, il capitano dei Toffees si prepara a disputare la sua 17ª stagione, confermando il suo ruolo di pilastro della squadra. Un vero esempio di dedizione e passione per il calcio inglese, che rafforza il legame tra il difensore e i tifosi. La sua storia è un'ispirazione per tutti gli amanti dello sport.

2025-06-27 20:34:00 Breaking news: Il capitano di Everton Seamus Coleman si è impegnato in una 17a stagione con il club dopo aver accettato un’estensione del contratto di un anno. Il terzino destro di 36 anni, che si è unito ai Toffees nel 2009, è diventato un fantastico servitore durante il suo lungo mandato a Goodison Park. Coleman è apparso in 428 partite in tutte le competizioni per Everton, e le sue 369 apparizioni in Premier League sono le più da qualsiasi giocatore nella storia del club. “Adoro Everton, quindi continuare a suonare per questo club speciale significa tutto per me e la mia famiglia”, ha detto la Repubblica d’Irlanda Internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com