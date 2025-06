Se non ti porto non parto | la Polizia di Stato contro l' abbandono di animali durante le vacanze estive

se non ti porto, non parto: la Polizia di Stato contro l’abbandono di animali durante le vacanze estive. Con l’arrivo della stagione più attesa, è fondamentale ricordare che i nostri amici a quattro zampe meritano attenzione e rispetto. Hai già programmato le tue ferie? E il tuo fedele compagno, ci hai pensato? La Polizia di Stato ha avviato campagne e controlli per tutelare questi innocenti, perché vacanze responsabili sono anche…

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, la Polizia di Stato vuole ricordare a tutti i cittadini l’importanza di un comportamento responsabile nei confronti degli animali domestici. Hai già programmato le tue vacanze? E il tuo amico a quattro zampe, ci hai pensato? La Polizia di Stato ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - stato - vacanze - animali

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

LA POLIZIA DI STATO LANCIA UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI Hai già pensato alle vacanze? E al tuo amico a 4 zampe?... Vai su Facebook

Translate postEstate, vacanze e senso di responsabilità: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro l’abbandono degli animali – VIDEO Vai su X

Estate, vacanze e senso di responsabilità: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro l’abbandono degli animali - VIDEO; Polizia di Stato: al via la campagna contro l'abbandono degli animali; Campagna contro l’abbandono degli animali, online il nuovo spot della Polizia di Stato.

Polizia di Stato, la campagna informativa realizzata contro l’abbandono degli animali - Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, la Polizia di Stato vuole ricordare a tutti i cittadini l’importanza di un comportamento responsabile nei confronti degli animali domestici. Secondo irpinianews.it

La Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali - La Polizia di Stato lancia una campagna contro l’abbandono degli animali sui propri canali con uno spot dedicato. Segnala 24live.it