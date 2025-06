Se non la smetti ti meno capito? | Billie Joe Armstrong dei Green Day furioso con un fan – IL VIDEO

Durante l’esibizione dei Green Day all’Hurricane Festival in Germania, Billie Joe Armstrong ha avuto un acceso scontro con un fan che, armato di pistola ad acqua, lo aveva preso di mira durante “Jesus of Suburbia”. La reazione del frontman è stata immediata e decisa: tra insulti e gesti eloquenti, ha voluto far capire chiaramente di non tollerare provocazioni. Un episodio che ha scatenato chiacchiere e dibattiti sul rispetto sul palco.

Durante l’esibizione dei Green Day all’Hurricane Festival in Germania, la scorsa domenica 22 giugno, il frontman Billie Joe Armstrong ha avuto un acceso confronto con uno spettatore in prima fila. L’episodio è avvenuto mentre la band eseguiva “Jesus of Suburbia”. Ma cosa è accaduto? Un fan aveva in mano una pistola ad acqua e ha cercato di “colpire” il cantante. Il frontman della band visibilmente contrariato ha prima rivolto il dito medio, ha interrotto l’esecuzione per poi minacciare il ragazzo sotto palco: “Se non la smetti, ti meno, l’hai capito?”. @greendayinc Billie Joe reacts to person who kept sh00t1ng water on his face with a waterg0n throughout the whole show #greenday #billiejoearmstrong? original sound – Green?Day?Inc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se non la smetti ti meno, capito?”: Billie Joe Armstrong dei Green Day furioso con un fan – IL VIDEO

