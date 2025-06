Se mi licenzio prendo la Naspi? Arriva il nuovo requisito contributivo Inps 2025

Se stai considerando di lasciare il lavoro, è fondamentale sapere cosa cambia con la nuova normativa sul requisito contributivo INPS del 2025. Attualmente, chi si licenzia non ha diritto alla Naspi, ma le recenti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio e le circolari dell'Inps potrebbero influenzare questa situazione. Scopriamo insieme come prepararsi al meglio per affrontare questa novità e quali sono i passi da seguire.

In linea di massima, secondo le attuali norme sul lavoro, chi si licenzia non prende la disoccupazione Naspi. Questa indicazione è ulteriormente rafforzata dalla richiesta di un nuovo requisito contributivo arrivato dall'Inps nel mese di giugno 2025 in attuazione alle disposizioni in materia della legge di Bilancio 2025. Nello stesso tempo, l'ultima circolare dell'Inps fornisce chiarimenti sugli elementi utili ai fini della richiesta dell'indennità di disoccupazione. Il riferimento dell'istituto è ai casi nei quali l'interessato abbia cessato volontariamente un rapporto di lavoro. È utile, in definitiva, non fare confusione tra le eccezioni alle dimissioni volontarie per giusta causa e le nuove regole di contribuzione all'Inps per percepire la Naspi.