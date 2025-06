Se da sempre sognate di vestire i panni della donna più potente della moda il momento è arrivato di mandare il CV | il nuovo Head of Editorial Content avrà il compito di portare idee innovative lavorando con Anna Wintour in persona

Se da sempre sognate di vestire i panni della donna più potente della moda, il momento è arrivato: Vogue US cerca il suo nuovo Head of Editorial Content. Un’occasione unica per lavorare fianco a fianco con Anna Wintour, icona indiscussa del settore. Se desiderate lasciare il segno nel mondo fashion e portare idee innovative, potrebbe essere il vostro momento di inviare il CV e trasformare il sogno in realtà.

Per tutti quelli che hanno sognato di vestire i suoi panni potrebbe essere arrivato il momento: Anna Wintour, figura iconica del panorama editoriale mondiale, ha annunciato un cambiamento significativo per Vogue US. La direttrice, dal 1988 alla guida della rivista, ha comunicato al team che presto verrà nominato un nuovo responsabile dei contenuti editoriali per la testata americana. Questo ruolo, cruciale per le operazioni quotidiane della rivista su tutte le piattaforme, riporterà direttamente a Wintour, che manterrà le sue posizioni di chief content officer di Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue.

