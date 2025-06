Scuolabus servizio a domicilio Rifiuti proteste sui cassonetti | Entro 5 anni il porta a porta

In un duello acceso tra maggioranza compatta e opposizione combattiva, emergono chiare strategie per il futuro della gestione dei rifiuti della città. Entro cinque anni, il porta a porta diventerà il metodo principale di raccolta, portando una svolta significativa nel ciclo di smaltimento. Questa transizione, annunciata dall’assessore Marco Sacchetti, promette di rivoluzionare il modo in cui cittadini e amministrazione collaborano per un ambiente più pulito ed efficiente. Ma quali sfide attendono questa trasformazione?

Le date della città. In un botta e risposta serrato tra maggioranza, compatta, e opposizione, combattiva, spuntano alcune certezze sul filo del calendario. Nel giro di cinque anni la raccolta differenziata viaggerà soprattutto porta a porta: una fase di passaggio, ha confermato l'assessore Marco Sacchetti in risposta alle difficoltà di smaltimento sollevate da Giovanni e Marco Donati, che in prospettiva dovrebbe alzare il tiro per aumentare le percentuali di riciclaggio. Per gli sfalci molto prima, nelle prossime settimane, dovrebbero esserci punti di raccolta straordinari. Già da settembre il trasporto scolastico dei bambini sarà porta a porta, o meglio a domicilio.

