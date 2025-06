Scuola di formazione Intelligenza Artificiale e Marketing | evento gratuito a Pesaro

Scopri il futuro del business con la nuova scuola di formazione su Intelligenza Artificiale e Marketing a Pesaro! Promossa da E Solution Group, ente accreditato dalla Regione Marche, questa iniziativa esclusiva è pensata per imprenditori, consulenti e professionisti desiderosi di innovare e crescere. Il primo evento gratuito si terrà martedì 1 luglio ai Della Chiara Workspaces, un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo dell'AI e del marketing digitale. Non perdere questa opportunità di trasformare il tuo percorso professionale!

A Pesaro nasce la prima scuola di formazione su Intelligenza artificiale e marketing. A realizzarla l'agenzia E Solution Group, ente accreditato dalla Regione Marche, che ha pensato di inaugurare un nuovo ramo formativo dedicato ad imprenditori, consulenti e professionisti. Il primo appuntamento di questo nuovo progetto si terrà nel pomeriggio di martedì 1 luglio, con un evento gratuito in programma ai Della Chiara Workspaces (Strada della Selva Grossa 24). E Solution Group, nata nel 2012 come agenzia di marketing, che comprende oggi anche la web agency Comunicativi, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso formativo con l'obiettivo di fornire competenze sempre più richieste all'interno delle imprese, dall'uso pratico dell'intelligenza artificiale alle nuove strategie di comunicazione e marketing digitale.

