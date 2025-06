Scuola al MIM la Conferenza informale One year after the G7 Ministerial Meeting on education

A un anno dal G7 sull’istruzione, Roma ha ospitato una conferenza informale che ha riunito leader mondiali, rappresentanti europei e partner internazionali. Organizzata dal MIM in collaborazione con l’UNESCO, questa occasione ha offerto un importante momento di confronto su temi chiave per il futuro dell’educazione globale. Un dibattito che segna un passo significativo verso un impegno condiviso per un'istruzione più equa e sostenibile a livello planetario.

A un anno dalla Riunione Ministeriale del G7 sull'Istruzione sotto la Presidenza italiana, si è svolta oggi, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a Roma, la conferenza informale “One year after the G7 Ministerial Meeting on education”, organizzata dal MIM in collaborazione con l'UNESCO. I delegati dei Paesi del G7 e i rappresentanti della Commissione Europea e degli Stati Membri dell'UE, oggi presenti, si sono confrontati su due temi centrali per il mondo della scuola: l'Istruzione Tecnica e Professionale e l'Intelligenza Artificiale. Ad aprire i lavori il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha illustrato l'esperienza italiana e le iniziative avviate dal suo dicastero. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scuola, al MIM la Conferenza informale “One year after the G7 Ministerial Meeting on education”

In questa notizia si parla di: scuola - conferenza - informale - year

Meloni a Parigi per il vertice sull’Ucraina. Arriva la conferma.

Scuola, Conte e Azzolina: «C'è un miliardo in più per gli investimenti, basta con le classi pollaio» - Leggo.it - Si è tenuta a Palazzo Chigi una conferenza stampa sulla scuola con il presidente Conte e la ministra Azzolina. leggo.it scrive

Scuola, conferenza stampa Conte-Azzolina: basta classi pollaio - Sky TG24 - Si è conclusa a Palazzo Chigi la conferenza stampa che ha annunciato il via libera per il rientro a metà settembre con le nuove disposizioni anti Covid- Come scrive tg24.sky.it