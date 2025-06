Scultura Dionisio Cimarelli | Una continua apertura verso l’inaspettato

Entrare nel mondo di Dionisio Cimarelli significa immergersi in un universo di creatività senza confini, dove tradizione e innovazione si incontrano. La sua scultura è un viaggio emozionale, un’esplorazione costante verso l’inaspettato, che trasmette energia e passione. Tra opere memorabili come la statua di Matteo Ricci all’Expo di Shanghai e il San Giovanni Battista in marmo di Carrara, Cimarelli ci invita a scoprire un’arte viva e sorprendente.

Tra le sue opere più note la statua di Matteo Ricci esposta all'Expo di Shanghai nel 2010, il San Giovanni Battista realizzato con marmo di Carrara

Lo scultore Cimarelli in Sicilia: incontro al Museo Riso di Palermo sul ''Viaggio nel Contemporaneo''.

Lo scultore Dionisio Cimarelli: «Da Jesi fino in Cina per Matteo Ricci, sulle strade dell’arte» - MSN - Lo scultore Dionisio Cimarelli, un artista fra i più curiosi di conoscere come si muove l’Arte nel mondo, è nato e cresciuto a Jesi. Da msn.com

Lo scultore Dionisio Cimarelli: «Da Jesi fino in Cina per Matteo Ricci, sulle strade dell’arte» - Corriere Adriatico - Lo scultore Dionisio Cimarelli, un artista fra i più curiosi di conoscere come si muove l’Arte nel mondo, è nato e cresciuto a Jesi. Lo riporta corriereadriatico.it